涉美制裁4家中資股 遭納斯達克剔出指數

納斯達克指，被剔出的中國企業，只包括出現在該公司指數的受制裁企業。市場關注影響更大的MSCI相關決定，路透社引述MSCI回覆，指已與客戶討論可能出現的變動，並會盡快就「任何必需變動」作出通知。

MSCI影響最大 稱盡快決定變動

富時羅素在本月4日宣布，8間受制裁企業剔出全球股票指數系列，不過富時羅素未有如期在上周五前公布是否也將8間企業剔出富時中國指數和富時中國A股指數。標普道瓊斯則於上周四（10日）宣布，將21家受制裁中資企業剔出全球股票及債券指數。

美國11月起兩次將總共34家中國企業列為與軍方相關，禁止美國投資者持有該企業股票。中海外（0668）、中海油（0883）、中移動（0941）等港股藍籌母企均在制裁名單之上，不過富時羅素在11月底發通告，指只有在制裁名單上的母企才受禁令影響，上市子公司並非制裁目標。