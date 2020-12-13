刺激經濟法案無果 美股走弱

兩日回吐全周升幅

雖然美國參議院在上周五的最後期限內，通過一周聯邦政府撥款，避過政府停擺，不過兩黨仍未能就逾9000億美元（約7.02萬億港元）的新冠病毒紓困法案達成協議。上周四公布的首領失業救濟人數達9月以來新高，顯示疫情反彈影響下，倒閉企業數量增加。刺激法案仍未通過亦令投資者趨向審慎，美股在上周三創新高後，僅兩日已回吐全周升幅，結束之前兩星期連升。標指全周跌0.96%，納指跌0.69%，創自10月底以來單周最大跌幅，道指則跌0.57%。

個股方面，迪士尼宣布旗下串流服務Disney+已獲得約8680萬訂戶，並估計2024財年達到2.3億至2.6億用戶，服務亦將加價，昨急升13.59%，提振道指表現。輝瑞及BioNTech疫苗獲美國批准使用，不過市場已消化相關消息，收市分別下跌1.46%和1.73%。

另彭博社引述消息，指蘋果將自行設計手機晶片取代高通組件，高通周五急跌7.36％。上周四掛牌急升1.12倍的Airbnb，周五亦下跌3.77%；上周三上市後急升的新股DoorDash，亦跌5.91%。

匯控ADR挫1.2%

恒指夜期收報26,373點，下跌0.31%，低水133點。ADR港股比例指數下跌1%，收報26,243點。英國出現無貿易協議脫歐風險上升，拖累英資銀行表現，匯控（0005）ADR下跌0.86%，折合報41.16港元，比港股低收1.18%。