首提需求側改革 經濟學家：擺脫依賴房地產

科技創新降成本 助形成內循環

「供給側改革」是國家主席習近平於2015年11月所提出，透過供應端的改革去改善產業結構、擴大有效供給，使供給體系更適應需求結構變化，從而提高生活質量水平。

粵開證券首席經濟學家李奇霖表示，十三五期間（2016至2020年）供給側改革取得一定成效，十四五工作重點就可以把改革向需求端轉移。他指出，過去內需主要依靠房地產拉動，造成樓價過高，居民、企業及地方政府槓桿率上升，帶來金融風險、貧富差距擴大的毛病，而需求側改革，背景就是要擺脫對地產的依賴，構建和暢通內循環體系。

至於如何具體展開需求側改革，李奇霖預計仍會以擴大內需為基本，透過擴大中等收入群體規模及降低生產成本去促進消費。不過正如會議所指「需求牽引供給、供給創造需求」，降低成本的一個方向是供給端的科技創新，而科技創新需要有市場規模，因為市場規模愈大，企業才會愈快賺回來，令創新成本進一步降低，才可形成供需內循環。