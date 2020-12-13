政治局一錘定音 金融科技勢納監管 討論明年經濟工作 定調加強反壟斷防資本無序擴張

明報記者 陳子凌

每年一度的中央經濟工作會議將於本月稍後召開，為明年經濟工作定調，根據慣例，中央政治局都會提前數天開會分析經濟形勢，其內容為中央經濟工作會議提供大方向；而上周五的政治局會議上，最受關注是首次有「強化反壟斷和防止資本無序擴張」的說法。

財金領導頻開腔 政治局予肯定

自從國務院金融穩定發展委員會於10月底提出金融科技需要監管，其間包括人民銀行、銀保監官員均多次就金融科技的發展、風險及監管方向發聲，同時也對部分大型金融科技企業可能存在市場壟斷的行為提出憂慮。例如人行行長易綱上月表明金融是特許行業，必須持牌經營，銀保監也明言金融科技存在金融屬性，應統一到金融監管範圍；銀保監主席郭樹清更直言，金融科技行業具「贏者通吃」的特徵，令大型金融科技公司利用數據優勢進行壟斷，使金融科技市場出現「大而不能倒」的新型風險。今次政治局會議的表態，等同於肯定了這些部委官員的說法。

尤其是上月初螞蟻集團上市前被緊急煞停，雙十一前夕市場監督管理總局突然公布有關平台經濟的反壟斷指南，這些動作均暗示了中央將要整頓金融科技行業欠缺監管的情况。

學者：信號嚴厲且明顯

創新不能沒監管

中原銀行首席經濟學家王軍直言，政治局會議釋出嚴厲和明顯的信號，就是鼓勵創新但也不能沒有監管，以前可能過於注重創新，默許科企資本擴張，但擴張總有邊界，不能永遠游離於監管之外，因此，中央需要防止發生金融科技帶來的新風險，重塑市場規則和監管權威，估計反壟斷立法將加強加快，且不排除一些壟斷企業要分拆業務。

渣打銀行首席經濟學家丁爽亦相信，金融科技方面，未來肯定要加強監管，他預計其中一個方向是金融科技企業需要有金融牌照，令這些企業需要滿足流動性、資本充足率等要求，避免過度擴張。