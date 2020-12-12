五礦攻港頭炮 蔚藍東岸主打2房吸家庭客

明報記者 李舒盈 攝影 曾憲宗

蔚藍東岸由4幢大廈組成，提供688伙，實用面積介乎237至2136方呎，戶型涵蓋開放式至4房，當中主打2房，涉242伙，佔全盤單位總數約35%。另有44伙特色戶，分別31伙連平台、5伙連天台、5伙複式及3伙頂層特色戶。單位第1及2座每層各設5至6伙，第3及5座每層各設5至11伙，每幢均分別配置3至4部升降機，當中第1座兩部升降機設於兩個私人電梯大堂內，為A、B室戶主專屬，單位實用面積1212至2034方呎不等。

開放式237呎起 2房佔35%最多

發展商早前開放一個經改動的示範單位，以5座18樓B室為藍本，實用面積512方呎，屬2房間隔。單位整體以深藍色作主調，大門設有玄關，單位客廳外連23方呎露台。大門右邊廚房為梗廚設計，外連17方呎工作平台。廚房廚櫃及收納櫃均為藍色，配備煮食爐、抽油煙機及雪櫃等家電。

由門口經過小走廊進入廳區，飯廳放上一張白色圓枱，放置卡位梳化和兩張椅子，能供3至4人用膳；客廳可擺放小型梳化、茶几等，並附連露台。設計師將兩睡房之間牆壁拆除，改以家俬間隔，增加空間感，即使放置睡牀及衣櫃後仍具充裕走動空間。

另一個經改動示範單位參照1座18樓C室設計，實用面積832方呎，原則為3房1套連1間儲物室，現改為2房1套間隔。客飯廳以長形開則，外連26方呎露台。客廳採用大面積大理石並以古銅金等物料點綴，裝修風格華麗。廚房設備與2房單位大致相若，唯示範單位將原有廚房內的儲物室改為紅酒儲藏室，為戶主提供品酒空間。

為增加主人房空間，設計師將之與客房打通，並打造一個衣帽間，放置衣櫃及書桌，為戶主提供舒適的裝扮及工作空間。另一客房設計簡約，放置一張單人牀及衣櫃。不過須留意的是，主人套房浴室及客廁均不設通風窗。

會所面積5萬方呎

住客會所Club Montego以「海的流動」為主題，融入健康、環保、天然三大元素。會所面積約50,000方呎，為兩層設計，當中包括24,000方呎園林空間。會所設施包括天幕室內恆溫泳池、動態健身中心等。

此外，按地契規定，發展商除需於項目內興建123個車位作屋苑住客之用外，另亦需於項目第3座地下及1樓位置興建公共停車場，落成後將提供約170個公眾車位。

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