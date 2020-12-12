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2020年12月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
長實海澄軒全幢酒店改758伙住宅 涉逾54萬呎樓面 每層58伙4部住客升降機
本月一手暫255宗成交 按月跌七成
美孚「凸海」4房2270萬沽 49年升值22倍
利市封短租羅素街舖 較上手租金跌八成
內地富豪1.29億購新地石門商廈頂層
CCL按周升1.26% 14個月最勁
有條件復派息 匯控股價倒跌 英央行設限 分析料今年股息率僅1.6厘
恒指受制長期降軌 一周跌330點
路透：基金經理減持中概股 轉戰港股
銀債認購反應勝iBond 料人均可獲10手
泡泡瑪特首日飈八成 大唐集團險守招股價
碧桂園服務配股籌78億 傳騰訊高瓴認購
港交所批獨董任期過長 一人兼多席 部分理由不足
證監會持牌人能力要求擬提高 每年培訓時數須達標
中央加強反壟斷收緊境外融資
財匯局：冀加快程序 取內地審計底稿
積金局：提早取MPF 持BNO難作理據
Twitter推文可分享至Snapchat閱後即焚
Disney+訂戶冀4年增兩倍 迪士尼早段飈一成 與Netflix競爭勢加劇
英國脫歐 大摩9390億資產遷德國
Wirecard欺詐案 德官員買賣股份
誠哥賀諾獎得主爆金句：今天嘅領導……
陸振球：折衷式減辣 助增二手供應
周末睇樓好去處
五礦攻港頭炮 蔚藍東岸主打2房吸家庭客
鄰近鯉魚門 海鮮美食集中地
油塘近年轉型 變身新派住宅區
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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