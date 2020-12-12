誠哥賀諾獎得主爆金句：今天嘅領導……

事緣Houghton教授帶領嘅丙型肝炎研究團隊，仲有兩名來自新加坡同台灣嘅科學家，Houghton教授為咗向世界介紹兩位無名英雄，就一口氣列出其他作出貢獻嘅科學家名字。

誠哥一向崇尚知識，尊重人才，對於Houghton教授呢份不居功精神、「極力讓世界知道和認可同僚在團隊嘅貢獻」無私本心，誠哥非常欣賞，所以就決定向佢嘅團隊兩位華裔病毒學家朱桂霖同郭勁宏教授，贈予與Houghton教授所獲諾貝爾獎金等值嘅38萬美元，以示支持。誠哥仲趁機分享佢做領導嘅心得，話「今天嘅領導唔可再以自我為中心，咁係對創造大成就嘅最大局限」。雖然誠哥只係有感而發，不過小琴想到今時今日香港商場、官場間邀功諉過風氣之盛，希望領導們都聽得入耳啦。

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[小琴密語]