英國脫歐 大摩9390億資產遷德國

多家大行已在德國申牌

德國法蘭克福的金融業是英國脫歐的主要受惠者，很多大型跨國銀行都選擇將業務和資產轉移到這德國金融之都。數十家金融機構已在德國申請牌照，而在法蘭克福增加業務的銀行包括花旗、摩通、渣打及高盛。

德國央行指出，到年底，非德國銀行將向該國轉移4000億歐元（約3.76萬億港元）的資產，是這些銀行在當地的合併資產負債表的兩倍以上。摩通正由英國向法蘭克福轉移約2000億歐元的資產，這將使它成為德國最大的銀行之一。高盛在11月亦傳出計劃從英國轉移400億至600億美元資產到德國的消息。

英國脫歐過渡期將在今年底結束，屆時英國的銀行將失去在歐盟內提供銀行服務的權利。

英國金融業界憂慮，倫敦的金融地位未來可能被逐漸削弱。英國首相約翰遜昨警告，英國很大機會無法與歐盟就貿易協議達成共識，國民要為無協議脫歐作心理準備（詳見A14版）。

英央行：難避金融市場動盪

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，疫情加上英國與歐盟的貿易安排即將轉變，為金融體系帶來下行風險，惟脫歐過渡期在今年底結束後，英倫銀行避免金融市場面臨動盪的能力有限。受消息影響，英鎊兌美元昨低見1.3135美元。歐洲股市普遍下跌。

（綜合報道）

[國際金融]