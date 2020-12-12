Disney+訂戶冀4年增兩倍 迪士尼早段飈一成 與Netflix競爭勢加劇

疫情影響，消費者在家避疫令影視需求大增。自歐美2月疫情惡化後，Disney+的訂戶迄今增加超過5800萬人（見圖）。迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）向投資者強調，將加大力度聚焦於直接面向消費者的業務。包正博稱，最新公布的影片計劃，約八成將率先在Disney+首映。

新片八成先在Disney+首映

儘管此舉將降低戲院的重要性，不過迪士尼仍打算繼續在戲院獨家放映一些重頭電影。相比下，美國電訊巨企AT&T旗下的華納兄弟已作出轉變，準備在戲院及其HBO Max串流媒體平台同步上映所有2021年的影片。

迪士尼發行部門的新任負責人丹尼爾（Kareem Daniel）表示，迪士尼計劃以3種不同模式發行電影，包括：傳統戲院上映、戲院和Disney+同步上映，以及Disney+獨家首映。對於長年依靠迪士尼賣座影片生存的連鎖戲院營運商來說，這將會是好消息。丹尼爾稱，儘管迪士尼專注於製作通過串流媒體播放的內容，但透過戲院上映仍有助迪士尼大片建立名聲。

迪士尼執行董事長艾格（Robert Iger）指出，製作串流媒體節目的力度，比迪士尼最初預期大得多。他說，計劃每年為Disney+增加100多部新片，並將借助《星戰》及漫威的英雄角色等吸引訂戶。但艾格表示，迪士尼將強調「質量而非數量」，並將在內容反映迪士尼追求廣泛且多元化的受眾。

影視內容年度投資將達150億美元

在串流媒體節目的製作費急增之際，Disney+將在明年3月起把月費提高1美元，收費增至7.99美元。不過迪士尼警告，直至2024年其串流媒體業務仍可能虧損，反映串流媒體的燒銀紙運作模式。為保持訂戶增長，迪士尼計劃到2024年，將其年度內容投資增加1倍至150億美元左右，不過迪士尼的串流媒體業務屆時可望轉虧為盈。

除Disney+以外，迪士尼旗下的Hulu串流服務有3880萬訂戶，ESPN+則擁有近1200萬訂戶。迪士尼預計，到2024年底，3項串流服務的訂戶總數將達到3億至3.5億。

鑑於串流媒體的潛力，迪士尼股價持續向上，儘管其主題公園等業務受疫情影響而嚴重虧損。迪士尼上月公布連續兩季虧損，是2001年以來首次。

（綜合報道）

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