Twitter推文可分享至Snapchat閱後即焚

暫限iOS機 同於Ig Stories試行

分析師預期，這種跨平台合作將受用戶青睞，而投資者對此亦反應熱烈。受相關合作的消息刺激，Twitter股價周四升8.4%，而Snapchat母公司Snap升8.1％。今年迄今，Twitter股價增長59％，而Snap的增幅更達221％。

料受用戶青睞 兩公司股價急升

Twitter的分享菜單，已加入了一個直接將推文發送到「Snap Camera」的選項，可將推文直接發布到Snapchat。用戶毋須再從Twitter截屏，然後把圖片上載到其他軟件，減省很多功夫。Twitter的推文分享到Snapchat後，也將附帶Twitter原始推文的鏈接，方便Snapchat用戶查閱推文，並發表評論。Twitter表示，日後轉發到Instagram的推文，也可能附帶類似的鏈接。對Twitter來說，跨平台的合作形式有助將自己的熱門內容推廣，並打上自家標籤。