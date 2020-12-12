財匯局：冀加快程序 取內地審計底稿

時間視審查性質公司合作程度

此外，財匯局昨日發布兩份報告，分別監察核數師審計質素，以及檢閱香港會計師公會職能履行情况。Grabowski指出，本地核數師仍要發揮專業懷疑精神。

財匯局花費約10個月後才獲得內地底稿，Grabowski表示，本次為雙方的初次合作，流程對所有人來說都是全新經驗。Grabowski表示，取得速度要視乎當局取得底稿的目的，很難給出「理想時間表」，例如若是為查察（inspection），就更像是既定流程，相對速度更快；而若是調查（investigation），則會針對個別部分，需時也更長。此外，除了內地監督評價局執行時間外，亦要視乎被調查公司自身合作的速度。

與美審計機構暫無合作 非重點

另一方面，財匯局與美國審計監管機構暫無合作，而美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）則點名指，香港是拒絕其審查的司法管轄區之一。Grabowski表示，與美國仍有許多潛在合作方法，包括雙邊合作，以及透過國際組織多邊合作，惟美國來港上市公司僅佔少數，並非當局工作重點。

財匯局主席黃天祐則補充指，財匯局此前曾就日常運營方面向美國監管機構「取經」，二者有友好交流。他表示，未來不排除向其他國際監管機構，分享與內地合作的經驗。