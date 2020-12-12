中央加強反壟斷收緊境外融資

擴內需 促進房地產市場平穩

會議指出，要鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，繼續做好六穩、落實六保，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間。要扭住供給側結構改革，同時注重需求側改革，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

會議亦要求，要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大的內地市場，強化反壟斷和防止資本無序擴張，並促進房地產市場平穩健康發展。

另外，人民銀行及國家外管局昨日宣布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構，決定將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，並指金融機構應樹立風險中性理念，更好地服務經濟社會發展。

今年初曾放寬金融機構跨境融資

參數調整後，跨境融資風險加權餘額上限將會相應減少，變相收緊境內企業於境外籌集資金。今年3月，人行為進一步擴大利用外資，便利境內機構跨境融資，降低實體經濟融資成本，將調節參數從1上調至1.25，換句話說今次人行的操作是將參數重新切回疫情前水平。

所謂跨境融資，是指境內機構融入本、外幣資金的行為。2017年1月，人行發布《關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》，要求企業和金融機構展開跨境融資，要按風險加權計算餘額，餘額不得超過上限；而跨境融資風險加權餘額上限的計算，便是將資本或淨資產、跨境融資槓桿率，以及宏觀審慎調節參數三者相乘而來。