港交所批獨董任期過長 一人兼多席 部分理由不足

明報記者 馬迪帆

據港交所報告，截至今年6月底，上市公司共計聘用8170名獨立非執董，其中1654人均是在任超過9年，共佔全部獨董約兩成。此外，有166家上市公司則每名獨董都在任超過9年。報告提及，市場對於在任多年的獨董，能否保持獨立性仍存疑。

兩成人任期逾9年 獨立性存疑

翻查資料，上市公司聘請獨董時，主要依據《上市規則》3.13條規定中的「獨立性準則」，如要求持股不超過1%，此前未與公司進行重大交易等。惟港交所今次強調，準則主要針對董事的實際或潛在利益衝突，即使全部符合亦不代表獨立性完善。

另一問題，則是本地一向有不少「董事王」，同時兼任多家上市公司董事職務。數據顯示，現時排名第一的「董事王」仍屬立法會議員石禮謙，穩坐17席獨董職位，此外數碼港主席林家禮，則有14個董事席位（表1）。報告顯示，有八成上市公司解釋指，仍聘用「董事王」是因為認為其出席率理想，又有部分公司稱，董事對公司作出寶貴貢獻，或是董事具有豐富經驗、技能（表2）。

813家上市公司無女董事

港交所批評，單憑出席率理想，無法證明超額任職董事仍可投入足夠時間履職，因獨董在董事會議內外都需要履職，認為「即使獨董再能幹，如果未能抽空處理公司事務，亦無貢獻可言」。

僅41%公司完全遵守管治守則

至於董事性別多元化方面，報告指出，截至今年9月24日，共有813家上市公司董事會中無女董事，估算約佔上市公司四成。此外，報告檢討《企業管治守則》遵守情况，其中顯示，能夠完全遵守所有條文的上市公司暫時僅有41%。其中，要求區分主席與行政總裁角色、董事及委員會應出席股東周年大會，均是公司較常未能遵守的項目。