泡泡瑪特首日飈八成 大唐集團險守招股價

泡泡曾升逾倍 收市一手賺6100元

泡泡瑪特昨日高開77.1元後愈升愈有，曾高見81.75元，即最多曾升1.1倍。最終收報69元，較招股價38.5元大升79.2%，成交73.3億元，一手200股帳面賺6100元，惟稍遜暗盤表現。該股接獲81張「頂頭槌」飛認購，每張飛共分派5.4萬股或270手，以昨日收市價69元計，每名投資者帳面仍大賺164.7萬元過聖誕。大唐集團昨日平開後早段即潛水20.8%，低見3.61元後回升，收市報4.59元，較招股價4.56元微升0.66%，成交8830.8萬元，一手1000股帳面只賺30元。

溫嶺刃具再招股 3409元入場

另外，去年11月一度擱置上市的溫嶺工量刃具（1379）昨捲土重來招股，16日（下周三）截止認購，料於本月30日掛牌上市。集團將發售2000萬股，10%作公開發售，招股價為6.25至6.75元，一手500股，入場費3409.01元，集資額約1.25億元至1.35億元，信達國際為獨家保薦人。綜合3間券商數據，溫嶺工量刃具首日錄得2565萬元孖展額，輝立、耀才及信誠分開借出2500萬、55萬及10萬元，以公開發售集資1350萬元計，暫超額認購0.9倍。

加科思孖展超購115倍

生科股加科思（1167）昨日截孖展，綜合6間券商數據，最終錄得156.31億元孖展額，其中信誠、富途及耀才分別借出46億、37.31億及30億元，以公開集資1.35億元計，一共超額認購114.8倍。

明報記者

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