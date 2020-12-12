銀債認購反應勝iBond 料人均可獲10手

認購人數較去年增近1.5倍

初步認購數字顯示，今批銀債共獲約14萬宗認購，人數較去年的5.7萬人急增近1.5倍；認購金額較去年高4.5倍，為目標發行額的4.3倍。以目標發行額100億元計算，第五批銀債超額認購約3.3倍。

政府預計，最終發行額將提高至上限150億元，以此計算仍超購近2倍（見表）。

政府發言人稱，以上數據為配售機構所匯報的初步數據，仍待進一步核實，最終數字可能會有出入，正式認購結果將於下周五（18日）公布。

今批銀債保證回報率3.5厘，不但較iBond的2厘多，亦遠高於以往發行的銀債；以上述息率計算，預計成功認購10手的長者，一年可收息3500元；3年共收息10,500元。

各家配售銀行皆表示成績不錯，收到的認購金額及人數均創新高。匯豐發言人表示，該行接獲的銀債申請宗數較2019年上升逾一倍，認購金額約為去年的5倍，平均每人申請33手。

招商永隆：最大手認購1000萬元

而招商永隆銀行指出，該行每名客戶平均認購等值43萬元的銀債，即一人認購約43手；總認購金額較上批銀債增加近10倍；而最大手的客人，則認購1000手銀債，涉資1000萬元。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。該行接獲的銀債總認購金額為去年5倍，總認購人數則是去年2倍，每人平均認購近30手，兩項數據均創新高。

工銀亞洲港元定存0.65厘息吸退款

工銀亞洲稱，今次認購銀債的金額及人數均破本行紀錄，其中總認購金額遠超過去4年總和，更較去年大幅增長超過8倍。每人平均認購50手銀債，金額較去年增加近3倍。

過去銀行經常推出存款優惠吸收銀債和iBond認購退款資金，工銀亞洲昨日指，以銀債退款資金及新資金優惠，敘做128天港元定期存款5萬元或以上，可得0.65厘年利率。