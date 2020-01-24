恒指受制長期降軌 一周跌330點

昨曾升300點 匯控拖後腿

油股大反彈，中海油（0883）早前受困於美國制裁消息，兩周之間跌了三成，昨日乘國際油價反彈而回升6%，為表現最佳恒指成分股，其次是中石化（0386），全日升4.5%。中移動（0941）收報44.3元，創2006年8月以來新低，全日跌1.45%。全周計，小米（1810）累升8.7%最強，昨日一度見28.8元新高，收市倒跌0.2%至27.55元。創科實業（0669）一周亦累升7.2%。

借油價反彈 中海油回升6%

國指方面，受京東健康（6618）刺激，阿里健康（0241）全周升11.3%，表現最佳。海底撈（6862）一周升5.4%，而非指數股的九毛九（9922）昨日升5.7%破頂，一周累升15%。

瑞士盈豐銀行預期，恒生指數明年可升至30,700點，即較目前有15%潛在升幅，主要考慮到港股估值合理、明年盈利增速及股息率等因素。該行執行董事韓焯林指，科技股及其他新經濟股的平均估值仍會上升，預期恒指市盈率有望升至13至14倍。

此外，該行推算，明年恒指成分股總體有20%盈利增速及3.3厘的股息率，又認為明年「北水」流入總額會持續上升；他表示看好本地地產、澳門博彩及中資銀行股表現。