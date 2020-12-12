有條件復派息 匯控股價倒跌 英央行設限 分析料今年股息率僅1.6厘

明報記者 陳子凌

倫敦股價開市再跌2%

匯控及渣打發言人均表示歡迎英倫銀行有關決定，渣打更明言，因應該行強勁的資金水平，會考慮在明年2月公布全年業績時恢復派息。匯控則表示，預計明年公布業績時會有最終決定。

據英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）聲明，包括匯控、渣打等六大英資行在兩次壓力測試中，資金緩衝充足，因此認為沒有必要延長3月時有關暫停銀行派股及回購的限制，如果銀行管理層認為有必要，可以自行考慮派息安排。

限兩年累計盈利25% 包括已派金額

不過PRA對派息水平設上限，銀行最多可派息金額，不得超過今年底風險加權資產的0.2%，或扣除去年及今年已派股息後，連同最新派息不得超過近兩年累計盈利25%。

以金額較高者為先。PRA還強調，銀行於考慮派息上要極度謹慎，當局會於2021年中期業績前，為主要銀行提供進一步指引。

按上述條件，以匯控及渣打最新截至今年第三季風險加權資產總值估算，匯控明年可派息上限為每股0.08美元，較其過去每季固定派0.1美元為低；至於渣打明年可派息上限為每股0.17美元，亦少於該行原本擬派發的2019年末期股息。

料明年每股最多派0.08美元

派息有限，匯控雖早段曾升逾2%，其後倒跌，收市報41.65元，跌0.6%，截至昨晚9時半，倫敦股價較港股收市價再跌2%。渣打昨日則收報49元，升0.2%，但昨晚倫敦股價亦較港股跌2%。

大行則對恢復派息各有看法，高盛指雖然派息不多，但解除限制仍屬正面消息。

大摩：短期支持匯控渣打股價

該行又預料，市場會將焦點重新放在銀行於明年至2023年的資本回報表現，因此匯控及渣打將為最佳選擇。

摩根士丹利則指出，恢復派息料可短期支持匯控及渣打股價，但兩銀行的收益率仍低，預計匯控今年股息率只有1.6%，至明年亦僅為3%，渣打亦只有2%。

耀才證券研究部總監植耀輝亦指，匯控9月底起逐步回升，與市場預計將恢復派息相關，而今次英倫銀行的聲明沒驚喜，料消息只能支持匯控股價不再大跌。