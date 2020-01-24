CCL按周升1.26% 14個月最勁

分析：未反映第四波疫情影響

同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.42點，按周升1.43%；CCL（中小型單位）報178.84點，按周升1.42%；CCL（大型單位）報171.98點，按周升0.33%。四大分區指數方面，新界東CCL Mass報192.71點，按周升3.14%，升幅為192周、即約4年來最勁，估計與大圍新盤柏傲莊熱賣有關；九龍CCL Mass報176.33點，按周升0.57%；新界西CCL Mass報165.75點，按周升0.88%；港島CCL Mass報185.26點，按周升1.96%。

萊坊料明年樓市仍須調整

此外，萊坊國際昨日發表報告，指本港樓市今年受疫情和經濟不明朗因素影響，樓價由去年高位回落4%至5%，跌幅比預期小；同時預測明年住宅樓價將下調5%。萊坊執行董事林浩文認為，明年仍然是樓市調整期，相信經濟轉差、失業率高企等負面因素將於明年首季後陸續浮現。