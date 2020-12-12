內地富豪1.29億購新地石門商廈頂層

肖潭平任深圳同心俱樂部理事

資料顯示，肖氏購入商廈支付印花稅1097.4萬元，即為樓價8.5%。據悉，肖潭平為深圳市同心俱樂部理事，該俱樂部是由多個內地頂級富豪組成的組織，包括全國政協、祥祺集團主席陳紅天、佳兆業郭英成、商人黃楚標等。

事實上，近期有不少內地富豪亦入市本港物業市場，其中有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋，其家人豪斥逾3.36億元，連購新地港島東半山司徒拔道超級豪宅CENTRAL PEAK兩伙，分別由張松橋妻子朱秋慧以1.638億元連車位購入Alpex 1座5樓Manor B室，實用2080方呎，實呎78,750元，另同時亦連車位購入同座5樓A室，實用2125方呎，成交價1.726億元，實呎81,223元。

另外，綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，在今年10月斥資約2851萬元，連購柏傲莊I兩個實用同為663方呎的2B座高層A室，成交價分別1411.1萬及1439.8萬元，呎價2.12萬及2.17萬元。