利市封短租羅素街舖 較上手租金跌八成

【明報專訊】臨近聖誕節及農曆新年，市場再現利市封短租舖。市場消息稱，一度為全球最昂貴街道的銅鑼灣羅素街，再出現短租舖，位於羅素街60號地下A舖，面積約400方呎，原本由意大利絲襪品牌Calzedonia租用，2016年首度進駐時，每月65萬元，並於去年以75萬元續租，呎租1875元。不過，該品牌今年中提早離場，近日獲利市封專門店以月租約12萬元承租，比去年Calzedonia續租時的租金大跌84%，呎租僅300元。
大埔廣福道「三按」舖劈價近四成沽
此外，大埔廣福道129號地下「三按盤」商舖，原業主去年12月開始放售，當時叫價4800萬元，由於疫情持續而數度降價，最終以3000萬元成交，即劈價近四成，以面積800方呎計，呎價3.75萬元。原業主1991年以250萬元購入該舖，其間曾經多次加按，今年中曾向財務公司作「三按」，現以3000萬元沽出，帳面升約2750萬元或11倍。
傳街市街地舖1.27億易手
另市場消息傳出，有澳門投資者特別委託代理購買本港商舖，有關商舖位於荃灣街市街地舖，面積合共約2000方呎，連同閣樓1600方呎，原業主早前以1.85億元連租約放售，新近以1.27億元易手，劈價達5800萬元或31%，呎價3.5萬元，低市價約15%。商舖現由時裝店及麵店租用，月租約35萬元，即租金回報約3.3厘。