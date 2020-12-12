利市封短租羅素街舖 較上手租金跌八成

大埔廣福道「三按」舖劈價近四成沽

此外，大埔廣福道129號地下「三按盤」商舖，原業主去年12月開始放售，當時叫價4800萬元，由於疫情持續而數度降價，最終以3000萬元成交，即劈價近四成，以面積800方呎計，呎價3.75萬元。原業主1991年以250萬元購入該舖，其間曾經多次加按，今年中曾向財務公司作「三按」，現以3000萬元沽出，帳面升約2750萬元或11倍。

傳街市街地舖1.27億易手

另市場消息傳出，有澳門投資者特別委託代理購買本港商舖，有關商舖位於荃灣街市街地舖，面積合共約2000方呎，連同閣樓1600方呎，原業主早前以1.85億元連租約放售，新近以1.27億元易手，劈價達5800萬元或31%，呎價3.5萬元，低市價約15%。商舖現由時裝店及麵店租用，月租約35萬元，即租金回報約3.3厘。