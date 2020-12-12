美孚「凸海」4房2270萬沽 49年升值22倍

連車位沽 呎價較上月同類跌一成

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月近兩周暫錄約12宗成交，平均成交實呎13,822元，最新一宗位於一期百老匯街24號中高層B室，實用面積1389方呎，4房間隔，享維港海景及園景，屬罕有的「凸海」單位。

吳續稱，原業主最初開價2380萬元，經議價後累減110萬元或4.6%，新近以2270萬元連一個車位沽出，實呎16,343元，成交價為屋苑今年次高。

值得留意是，屋苑上月亦有「凸海」單位、為三期百老匯街62號高層B室，實用1370方呎，以2372萬元易手，實呎17,314元，成交價為屋苑今年新高。

反觀最新的一宗成交，扣除車位市值約100萬元，成交實呎15,622元，較上月跌約10%。不過，原業主早於1971年10月以99.5萬元連車位一手購入，持貨49年，帳面獲利2170.5萬元或近22倍。

「小巴大王」子6030萬入市麗景園

此外，中原高級分行經理楊麗珍表示，青衣灝景灣新近錄得8座中層D室成交，實用751方呎、屬3房連套房及儲物房間隔，望海景，以1272.8萬元成交、實呎16,948元。撇除凶宅相關成交，上述單位成交價屬屋苑同類單位近3年新低。原業主早於2000年8月以400.19萬元一手買入，帳面獲利872.61萬元或2.2倍。

另土地註冊處顯示，麗景園9座中層24室，實用面積2049方呎，本月初以6030萬元沽出，實呎29,429元，登記買家為黃靈新，與進智公共交通主席、「小巴大王」黃文傑之子同名，料為同一人。

資料顯示，黃靈新是次以「首置」名義入市，只付4.25%、涉約256萬元稅款。原業主2003年10月以1300萬元購入，帳面賺4730萬元或約3.6倍。