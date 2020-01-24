本月一手暫255宗成交 按月跌七成

事實上，昨日新盤市場只錄約20宗成交，當中恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的德成街本木，昨展開新一輪銷售推出12伙，全日沽出約8伙，套現逾8300萬元。本木過去兩周累售106伙，佔項目單位總數172伙的62%，估計套現約10.4億元，料周內加推應市。

弦雅一周收350票 超額5.6倍

另恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧星濤，昨售出至少兩伙1房戶，成交呎價1.52萬及1.56萬元，項目上月推售至今累售總數增至約385伙，佔項目單位總數614伙的63%，套現約18.5億元。

至於內房佳兆業（1638）深水埗醫局街弦雅，今日以折實均呎2萬元首輪推售53伙，昨日截止認購，市場消息指過去7天累收約350票，超額5.6倍。弦雅今日開售的53伙，屬開放式及1房戶，開放式戶折實入場費385.1萬元（折實實呎17,997元）。

踏入12月，繼續有新盤買家「跳船」， 本月迄今暫錄約13宗一手撻訂，估計發展商涉殺訂總金額逾1580萬元，最新一宗來自萬科香港已屆現樓的屯門掃管笏上源，成交紀錄冊顯示，原於去年4月以661.5萬元售出的6A座3樓H室2房戶，買家本來已簽署正式合約，但昨日取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約99萬元。