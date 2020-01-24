長實海澄軒全幢酒店改758伙住宅 涉逾54萬呎樓面 每層58伙4部住客升降機

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，海澄軒現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，長實今年初就項目提交改劃申請，將其中637個房間改裝為住宅，餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約59.18萬方呎。

海澄軒現有831間酒店房

未知是否與疫情尚未受控有關，長實新近提交的修訂方案，將海澄軒全幢改劃為住宅，提供758個住宅單位，涉及48.29萬方呎。另設有逾5.96萬方呎的商業及非住宅樓面，總樓面涉約54.26萬方呎，較今年初遞交的方案，總樓面減少4.92萬方呎或8.3%。

以2房3房戶為主

據長實遞交的文件顯示，項目改劃後，住宅樓層每層設58伙，以2房及3房戶為主，戶戶不設露台及窗台，而每層共有4部住客升降機。申請人指出，提交經修訂的發展建議是回應部門及公眾人士的意見。

根據資料顯示，海澄軒佔地約8.6萬方呎，現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，於2002年10月開業。長實2000年以約1.2億元投得海澄軒地皮，每方呎樓面地價僅約200元。

翻查資料，近年較少投得官地及「一鐵一局」項目的長實，接連將旗下項目重建，包括重建中環和記大廈，另外亦就紅磡雙子酒店海韻軒及海灣軒向屋宇署申請改劃重建商廈。

另一方面，旗下天水圍嘉湖海逸酒店，則於去年初向城規會申請重建為大型住宅項目，擬建兩幢53層高的綜合用途物業，樓高158.6米，與區內同系栢慧豪園高度相同，提供5000伙，平均面積約300方呎的單位，總樓面涉及約200萬方呎。

嘉湖酒店去年申重建住宅 涉200萬呎樓面

事實上，長實並非唯一將酒店申請改劃住宅的發展商，早前資策（0497）與基匯資本共同持有的佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，亦向城規會申請將酒店改作商店及服務行業/食肆、辦公室及分層住宅用途，擬以12倍地積比率作發展，興建1幢28層高綜合發展物業，零售/餐廳及辦公室設於地下至8樓，8樓以上在為住宅，共15層，可建約25.43萬方呎樓面，提供285伙、平均面積446方呎的住宅單位。