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新地5商場加推外賣自取50%回贈 恒地多個商場推大抽獎

【明報專訊】面對疫情下新常態，以及因應新一輪最新防疫措施的市民用膳需求，新地（0016）其中5個商場觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、元朗廣場及柴灣新翠商場，伙拍超過100家食肆加推「冬日安心堂食/外賣自取50%回贈」優惠，即日起至12月24日，5個商場指定食肆惠顧堂食或外賣自取滿80元，即可換領40元商場美食優惠券，並享高達50%回贈。

此外，新地商場亦推出「新地購物一站通」網上購物平台（www.happybuymall.com），匯聚逾100品牌及特色餐飲，提供潮流產品低至一折、商戶禮券、特色聖誕禮盒，以至500多款外賣自取餐單，KOL更會開設直播室介紹超筍潮物。顧客登入平台，即時透過多個流動支付平台繳費，可節省輪候時間，推廣期內透過網上平台外賣自取消費滿80元，即時減20元。

另一方面，恒地（0012）旗下將軍澳新都城中心2、3期、馬鞍山新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯等多個商場，推出H COINS會員專享「Bingo Joy購物驚喜三重獎」活動，即日起至下月31日，會員場內消費可以賺分換禮品外，還有機會參加抽獎，贏取逾2萬份禮品及購物、餐飲電子禮券，更會連續9周舉行大抽獎，每周送出3部iPhone 12 Pro Max及5份2000元恒地商場購物及餐飲電子禮券等。

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