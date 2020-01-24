經濟

香港地產

黃竹坑工廈撻訂 內地客料損手200萬

【明報專訊】近月市場除錄得內地客蝕讓住宅物業外，有部分在數年前購入新型工廈樓花的內地客，更不惜撻訂離場，其中由投資者林子峰2018年推售的黃竹坑工廈新盤VIGNATURE，就有內地客以逾千萬元入市後撻訂，料勁蝕200萬元訂金。

土地註冊處資料顯示，上述物業為VIGNATURE 2樓一個面積約723方呎、連178方呎平台單位，原於2018年10月以1012.2萬元由一名持有內地護照的趙姓買家購入，呎價約1.4萬元。惟買家近日撻訂，若按照當年買賣文件，買家於去年6月前已付樓價兩成訂金，以此計算，料該名內地買家今次撻訂損失約202萬元訂金。

另VIGNATURE 5樓一個單位，去年4月曾以約497萬元售出，單位最新登記亦顯示已經撻訂，市場消息指，物業最新以約473萬元售出，較一年半前成交價低約5%。

恒地3730萬沽嘉裕居1樓舖

另外，近日有發展商陸續沽售非核心舖位物業，土地註冊處顯示，恒地（0012）持有的深水埗醫局街嘉裕居1樓商業樓層，上月以3730萬元售出，買家為香港善一堂道德協會。事實上，恒地近日先後出售多個非核心物業，如上月拆售九龍城單幢盤曉薈基座商舖，並以928萬元售出地下3號舖，以面積324方呎計，呎價約2.86萬元；另9月份則以3380萬元售出佐敦翠匯軒地下入口連1樓全層，以面積3478方呎計，呎價9718元。

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