經濟

香港地產

尚悅‧天城最快下周全數推16幢洋房

【明報專訊】新一波疫情嚴峻，港府收緊限聚令之際，部分新盤轉以招標形式推售，其中恒地（0012）已屆現樓的元朗唐人新村全新盤尚悅‧天城，最快下周上載樓書及開放示範洋房，並於下周推售；項目只涉16幢洋房，有機會全數一次過推出，部分料招標發售。另新地（0016）3個已屆現樓的樓盤，明日起連續3日共推26伙招標。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，尚悅‧天城會以同區一手成交呎價作參考，目前實呎則介乎1.6萬至1.7萬元。林透露，集團擬推最高樓價80%至85%一按。尚悅‧天城16幢洋房，間隔由3房3套至4房4套，實用1772至1826方呎；至於現樓示範洋房3號屋，實用1825方呎連1102方呎花園、採4房4套間隔。

新地3盤明起3日推26伙招標

新地3個新盤明日起連續3日共推26伙招標，其中將軍澳海天晉明推兩伙招標，包括8座8、9樓複式C室，實用1032方呎連平台和天台，另一伙為1號屋，實用1655方呎。至於馬鞍山雲海，周日推Maple Court第1座地下B室招標，實用363方呎連花園；另南昌站匯璽III下周一起，推23伙標準4房大戶招標。新地昨日透過招標，連沽4伙元朗Grand YOHO第2期單位、吸金逾6100萬元；其中3伙3房戶，成交價1387.3萬至1420.9萬元、實呎1.76萬至1.8萬元，另售出4房戶，成交價1899萬元、實呎2.09萬元。

雋睿推先住後付3年成交期

至於5月推出至今累沽約25伙、套現3億元的永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿，推出全新1088日、即約3年長成交期及提前入住優惠；買家60日內先付15%樓價，如另支付樓價5%作許可費，可提前入伙（相關費用於單位完成交易後，以現金回贈方式退還）；餘款方面，買家需於900日內分5次、合共再付5%樓價，餘下80%於1088日完成上會。

雋睿亦上載銷售安排，推出18伙周日起招標，其中6伙屬連平台或天台特色戶，另12伙為標準4房戶。另一手銷售網資料顯示，元朗禮修村住宅項目、涉16幢獨立屋的FRASER VILLAGE，9月以9350萬元售出，惟買家已撻訂；據估計，買家已支付5%訂金，料遭殺訂467.5萬元。

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