仲量聯行：中小型住宅樓價 明年或跌5%

曾煥平籲政府住宅撤辣

不過，仲量聯行香港主席曾煥平表示，若疫情未能受控，失業率上升，料對樓價影響將更大，並認為政府應從速為住宅市場撤辣，否則在發展商提供各項優惠下，成交只會集中於一手市場，二手業主要大幅減價才能吸引買家。

料舖租已跌至谷底 明年反彈

零售舖市方面，核心區如中環及尖沙嘴等地區空置率達兩成，街舖租金全年已跌約36%，商場租金則跌約30%，預期舖市租金已跌至接近谷底。該行商舖部主管唐偉樂稱，「普遍商戶認為零售額已不會再低」，估計明年街舖租金或將從低位反彈5%。寫字樓方面，現時整體空置率升至8.8%，按年升1.2個百分點，為2004年以來最高，其中東九龍空置率達14.5%，尖沙嘴為9.1%，中環為6.9%。整體寫字樓租金跌幅最大為中環，今年跌22.7%，灣仔、銅鑼灣跌16.2%，東九龍跌10.5%。曾煥平認為，租金仍有下調壓力，尤其東九龍新供應太多，明年甲廈租金料跌5%至10%，售價將跌約10%至15%，料跌勢有機會持續至2022年。