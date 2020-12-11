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錦豐苑爆疫 連錄業主低市價放售

【明報專訊】新冠病毒第四波持續爆發，馬鞍山及九龍灣分別有居屋屋苑出現多宗確診個案，其中馬鞍山錦豐苑錦蕙閣日前被衛生署要求居民強制檢測，昨日屋苑即有多名業主減價放售單位，叫價更低於市價。

世紀21奇豐助理區域董事黎健峯表示，屋苑錦葵閣中層16室，實用647方呎，3房單位，業主於1997年向房委會一手買入，兩個月前以628萬元於居二市場放盤，近日減至615萬元，並因錦蕙閣爆出多人確診，最新減至600萬元放售，前後累減約4%，較市價低約2%。同屋苑錦萱閣高層15室，實用431方呎，2房間隔，業主一個月前於居二市場以480萬元放售物業，最新減至470萬元，較市價低約3%。

黎氏又稱，錦蕙閣放盤不多，現時尚未錄得業主減價個案，至於屋苑放盤業主普遍態度亦較早前回軟。

銀湖2房915萬沽 今年同類新高

同區大型私人屋苑銀湖天峰則錄今年高價成交。美聯首席高級營業經理黃家樂透露，銀湖天峰8座高層F室，實用541方呎，屬2房間隔，享開揚山景，新近以915萬元成交，實呎16,913元 ，成交價及呎價均為屋苑標準分層兩房戶今年新高成交。據了解，原業主2017年6月以780萬元購入單位，帳面獲利135萬元或17%。

同於近日錄得多宗確診個案的九龍灣麗晶花園，中原高級資深分區營業經理范鎮培指出，屋苑向來成交量不多，本月僅於疫情爆發前錄得一宗成交，最多住戶染疫的6座暫無放盤。同區淘大花園則最新錄得K座中層02室成交，實用391方呎，2房間隔，以635.8萬元易手，實呎16,261元，屬市價水平，業主於上月以652萬元放售物業，現減價16.2萬元，減幅約2％。原業主2010年以249萬元購入上址，持貨10年，帳面獲利386.8萬元，升值約1.6倍。

淘大2房636萬市價成交

此外，美聯高級營業經理徐廣森稱，同位於九龍灣的德福花園，本月首10日暫錄4宗成交，有機會超越上月全月的9宗水平。

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