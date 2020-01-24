內地客2565萬沽昇御門 6年蝕近三成 連辣稅實蝕710萬 近月市區屋苑最大宗蝕讓

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，上述物業為昇御門2座中層A室，實用1570方呎，4房間隔，本月初以2,565萬元易手，實呎16,338元。原業主為內地客，2014年以2630.43萬元一手買入，持貨6年，現帳面蝕約65.43萬元或約3%。

土地註冊處亦顯示，原業主當年購入時須付樓價23.5%辣稅（包括15%買家印花稅及8.5%雙倍印花稅），即涉約618萬元，連同今次售出物業的地產代理佣金等使費，即實際勁蝕約710萬元或27%。

傲形1房490萬沽 3年半實蝕8%

此外，數年前備受買家追捧的市區單幢盤迷你單位，續錄蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，土瓜灣單幢盤傲形，一個實用247方呎的低層A室1房戶，上月底以490萬元售出，實呎19,838元，原業主2017年4月以約512.4萬元購入，持貨3年半，帳面蝕約22.4萬元，若連同使費計料實蝕約42.6萬元或8%。資料顯示，傲形今年暫錄得9宗買賣登記，當中有6宗錄得帳面虧損，1宗蝕使費成交，合共7宗蝕讓，佔整體77%，只有兩宗成交獲利。

屯門時代廣場額印鬆綁平手離場

另一方面，眼見疫情進入第四波，有業主寧願平手離場。美聯分行區域聯席董事梁浩文表示，屯門時代廣場本月暫錄約3宗成交，其中位於E座高層5室，實用面積272方呎，2房間隔，原業主早前叫價445萬元放售單位，最終獲區內客以421.8萬元承接，實呎15,507元。原業主2017年11月399萬元購入上址，帳面獲利約22.8萬元或6%，不過，若連使費計，估計近平手離場。

藤廠家族8380萬沽愛都4房戶

豪宅市場方面，有老牌家族沽售豪宅物業後大幅獲利。市場消息指出，中半山愛都大廈中層A室，實用2888方呎，4房單位，最新以約8380萬元連車位售出，實呎29,017元，屬市價水平。原業主為泉明有限公司，公司董事包括李文學及李文科， 為李聯益藤廠李氏家族成員，於1983年以3009萬元一手購入，持貨37年，帳面勁賺8071萬元，期內物業大幅升值26倍。