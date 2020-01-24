伯明翰年輕人口急增 帶動樓市需求 新盤距高鐵站僅12分鐘步程 入場費200萬元起

子女留學期間不但毋須付房租，更可擔當半個業主，通過出租空置房間賺取額外金錢。物業投資的平均回報率較易預測，所以有其優勢。即使子女還未需要入住，亦能以「購房出租 （buy-to-let）」的形式來賺取收益。英國國家統計局最新數據顯示，英國樓價升勢持續，可為準備赴英留學而考慮在當地置業的家長除了大倫敦外，其他地區潛力如何？

受惠英國「北方經濟引擎」計劃

Jonathan Gordon表示，家長通常傾向選擇投資臨近優質教育學府的城市，令附近的住宅物業變得更為搶手，例如著名學府林立的倫敦，一般家庭難以承擔其高昂的樓價。環業投資最新發表的「全球房地產展望」報告就指出，受惠於「北方經濟引擎」計劃帶動的英國西北部城市近年來已成為投資熱點，住宅價格相宜而且極具增長潛力。

伯明翰住宅物業市場是英國增長最快的市場之一，當然置業者及投資者要留意其地段。伯明翰獲看好原因是人口不斷增長，其中伯明翰大學最新的《伯明翰經濟評論》顯示，該市是歐洲最年輕的城市，25歲以下的人口佔其人口近40%。這個數字可以解釋為伯明翰每年留住了近半數的大學畢業生，而且該市是年輕專業人士離開倫敦，尋求優越就業和住房機會的最熱門目的地。伯明翰到了2038年，城市人口將會達到120多萬人。其大型基建計劃，如大城市計劃和HS2高鐵網絡正在進行，以進一步鞏固伯明翰作為國際連接經濟中心的樞紐地位，所有這些都是支持樓價的原因。伯明翰根本就沒有足夠的住屋來滿足需求，而上述的長期投資確保更多人將不斷地搬到這個城市。尤其是年輕專業人士的豪華住宅，更是供不應求。

報告：為英國最具投資性質城市

普華永道 （PwC） 發布的 《2019 年全球房地產趨勢報告 》指出，伯明翰將列為英國最具投資性質的城市，當中包括匯豐銀行、德意志銀行和巴克萊在內的幾家大型銀行都已遷往伯明翰。管理伯明翰的組織 The West Midlands Combined Authority （WMCA） 一直在推動 West Midlands 經濟復蘇計劃。這是一項總值32億英鎊的發展藍圖，用於刺激經濟復蘇和應對氣候變化。在發生新冠病毒疫情後，計劃已得到加速進行，現已全面啟動。目標是通過投資交通、住屋和人才來創造超過 13.5萬個新職位，並建造3.5萬個新房屋。其中許多新工作將以 6.14億英鎊的投資計劃為中心，以促進綠色技術的發展。為此，該計劃還旨在到2041年使 West Midlands 可實現碳中和 （Carbon Neutral）。事實上，據伯明翰被認為是英國就業增長最大的城市，僅在2019年就有8.1萬個新工作。這些新的工作機會預計到2039年人口將達到130萬，房屋需求將很大。

籌備英聯邦運動會 鐵路升級

另外，伯明翰將於2022年7月28日至8月8日主辦英聯邦運動會。由於該運動會舉行，故該城市交通亦開始改善，其中包括提升伯明翰大學站（University）。當局估計，運動會期間將有100萬人前來參觀，屆時將有1.2萬多名運動員、官員和媒體參加。在大型運動舉行時，其房屋需求亦趨於殷切。

仲量聯行預測，伯明翰的房地產價格到今年年底將上升4.5％。相比之下，全國平均預期為3.5％，而倫敦市中心黃金地段則可能下降2.5％。報告稱，隨整個國家感受到2020年事件的連鎖反應，伯明翰的房價在2021年將保持持平。仲量聯行預計，該市的房地產市場將迅速復蘇，到2022年價格將上升4％，到2023年將上升5.5％，到2024年和2025年都將上升5％。

伯明翰新盤East ＆ Green位於Digbeth重建的心臟地帶，距離工廠 The Custard Factory 和 Smithfield 僅 5 分鐘步程。售價由19.8萬英鎊起（約204.04萬港元起），12分鐘步程可直達英國高鐵HS2的Curzon站，面積由540至771平方呎。

明報記者 龍彩霞

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