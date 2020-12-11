經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：負利率如撞鬼 聽得多卻未見過

【明報專訊】有老友話美資大行估計低息環境持續至2025年，佢認為隨時會出現負利率，現在唔買樓更待何時。我就話現在買樓沒有問題，最緊要是負擔得起，而且買入的是優質物業，以現在時勢，如果仲要買那些由其他業主「逢三退一」退出來的單位，就絕不敢恭維。如果以負利率為買樓的理由，我認為非常危險，因為大家何時見過負利率？

因負利率買樓非常危險

老友話美國曾經有一段時間個別銀行出現「負利率」，瑞士銀行到現在仍然是「負利率」，即是放錢在瑞士銀行，不但沒有利息，每年仲要畀多少利息給銀行，這便是「負利率」。其實，老友搞錯了，這不是負利率，而是「倉租」。如果問銀行借錢，不但不用付利息，銀行還會畀利息客戶，這樣才叫做負利率。

老實說，以現時各國大印鈔票，但利息又如此低迷，已經不是一個正常現象，正常是印鈔會導致通貨膨脹，利息上升，現在不但利息沒有上升，通脹亦在低水平，如果出現負利率，都唔知會變成什麼世界。不過，我叫老友不用擔心，負利率是不會出現，老友反而叫我試舉例以明之。

老友是業餘天文學家，平時講埋一大堆大家都不明白的天文現象，我問黑洞背後是怎樣的，老友話天文學有很多推算，佢講我都不會明白，可否用另外一個例子。黑洞連時間都可以吞噬，沒有時間，又點會知黑洞背後的現象，雖然有很多推算，但這些都是推算，沒有一個肯定答案，老友唔接受，我只有用另一個例子。

我問老友見過鬼未，佢話當然未見過。其實，過去幾千年，不少人都認為人死後會變成鬼，但從來沒有一隻鬼出現在人類面前，傳說就很多，嚴格來說，即是沒有鬼。人死後是怎樣大家都不知道，黑洞背後大家亦不知道，大家又怎樣知道負利率之後這個世界變成點。所以，我認為負利率不會出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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