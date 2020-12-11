周顯：對股份「始亂始棄」 當局無異於「渣男」

動輒停牌除牌 非幫助小股東

本文想說的是一個大問題﹕證監會和聯交所動輒要上市公司停牌，甚至是除牌的做法，究竟是幫了小股東，還是害了小股東，很明顯，這做法是陷小股東於死地，然而，當局居然沾沾自喜的視此為「政績」，把喪事當喜事辦，實在是無恥到了極點。

簡單點說，「有罪」的，只會是公司的董事局、管理層，甚至是公司以外的莊家，甚至是和莊家有關的關連人士，只要有證據，又拉又鎖，告他們坐牢，怎去對付這些壞人都可以，但小股東，買股票，有什麼罪？為什麼他們要一起陪葬？

以康宏事件為例子，未有人入罪，先把股票除牌，究竟是何道理？如果公司3年交不出帳目，理應或負責在管理層，為什麼要由小股東來承受惡果？

事實上，把公司除牌，反而是從有監管，變成了沒有監管，小股東的權益更加沒法子保障。這也即是說，當局容許公司上市，為交易所賺取了一大筆上市費，當公司發生問題，卻輕率地將之停牌，斬腳趾避沙蟲。這在中文成語，叫「始亂終棄」，用俗語來講叫「𡁻完鬆」，如果是男人，這叫做「渣男」，如果要泛稱，就是「人渣」了。

[周顯 投資二三事]