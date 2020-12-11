盧楚仁：瑞士央行干預 無阻瑞郎強勢

美元弱勢 資金湧入瑞郎避險

年內環球政經局勢緊張，再加上新型冠狀病毒肆虐全球，又剛巧碰着美元弱勢，導致資金湧入瑞士法郎作為避險，令到瑞士法郎兌美元由年初至今已經大幅升值9%，僅次於升值10.5%的瑞典克郎，若果以日常交易貨幣當中，瑞士法郎則跑贏大市，表現最為亮麗，日圓兌美元則只升值4.25%。

過去瑞士法郎一直零息，甚至負利率，因此金融機構從業員甚少，甚至不會推介客戶做瑞士法郎的定期存款。但在第二季美元開始轉弱，兼且幾乎所有主要貨幣均減至接近零息，所以當時我也說不妨可以考慮做瑞士法郎的存款，因為各主要貨幣沒有息口的考慮，故可集中考慮匯價的表現。瑞士法郎因為避險因素帶動，所以我一直睇高一線。

短期超買 0.87阻力大

據路透社消息報道，美國財政部即將公布的報告當中，瑞士極可能被美國認定為匯率操縱國，主要原因是瑞士央行年內不斷進行大規模干預行動，以防止瑞士法郎大幅升值。幸美方現階段未有公布任何制裁行動，但估計會和瑞士進行磋商解決有關問題。瑞士央行今年一共動用超過900億瑞士法郎干預匯市，估計在美國不滿的情况下，瑞士當局有機會短期內大幅減少，甚至不再干預瑞士法郎升值。

雖然瑞士法郎過去幾個月我一直看好，但要注意瑞士法郎最近已經出現超買，在0.8700有重大阻力，相信短期內未必能夠有力突破，不排除瑞士法郎回吐之後才再回復升軌，前景仍然正面。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]