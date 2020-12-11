劉思明：餐飲食品買盤勁 統一回勇可吼

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率35比65，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為42比58，大市普遍下跌，沽盤壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，汽車及相關跌逾2%表現最差，其次軟件服務、醫藥保健、基建及建材跌逾1.5%。

汽車及相關跌逾2%表現最差

上兩個月火熱的車股吉利（0175）、比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）反彈後回軟，有機會再次考驗上升軌支持。長汽11月銷量按年大增兩成半，增幅遠高於市場增約一成；期內新能源汽車銷量為1.16萬台，首11個月累計銷售4.46萬台。據外電報道，長汽計劃推出一個新的電動和智能汽車獨立品牌，當中將包括SUV及轎車，而價格定位將高於現有產品。集團拓展大眾以外市場，值得憧憬。

股價方面，吉利或比亞迪昨天沽壓明顯，長汽相對硬淨，走勢也較為平穩，可視作撈底首選；長汽日前反彈受制於15.7元阻力回落，預料上升軌約14元有支持；入市倘失守50天線宜先行離場。

至於上升行業，原材料、能源及相關升約1.2%表現居前，但各只有三四成股份上升，升勢由個股帶動。航運物流升1.2%，有八成股份上升，升勢較全面；強勢航運海豐（1308）、中遠海控（1919）高位回落約一成半初見承接反彈，但論重拾升軌言之尚早，該兩股分別上望於16元及7.6元阻力有待突破。

餐飲、食品股昨天買盤積極，九毛九（9922）創上市新高，統一（0220）買盤強勁。統一較早前公布首三季稅後利潤按年升近兩成，比上半年加快；期內自熱飯食的「開小灶」品牌迅速擴大，銷售以倍數計成長，並推動食品業務增長。業務的持續提升，有利股價表現。

統一7.5元以下可吸

統一相比康師傅（0322）、旺旺（0151）等包裝食品股，股價偏強；上月公布季績後，推動股價向上，升至7.56元後出現調整，昨天急升一度突破高位，後市有望反覆向8元關口推進，不妨候7.5元以下吸納；止蝕位放在7元。

[劉思明 數據尋寶]