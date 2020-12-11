經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：餐飲食品買盤勁 統一回勇可吼

【明報專訊】港股疲弱表現持續，恒指昨低開後跌過215點、低見26287點反彈，早市跌幅曾收窄至68點，之後大部分時間偏軟，收報26410點，跌92點或0.35%；恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.47%、0.16%，整體偏軟。大市成交縮減至1100億元，低於60天平均一成半多。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率35比65，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為42比58，大市普遍下跌，沽盤壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，汽車及相關跌逾2%表現最差，其次軟件服務、醫藥保健、基建及建材跌逾1.5%。

汽車及相關跌逾2%表現最差

上兩個月火熱的車股吉利（0175）、比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）反彈後回軟，有機會再次考驗上升軌支持。長汽11月銷量按年大增兩成半，增幅遠高於市場增約一成；期內新能源汽車銷量為1.16萬台，首11個月累計銷售4.46萬台。據外電報道，長汽計劃推出一個新的電動和智能汽車獨立品牌，當中將包括SUV及轎車，而價格定位將高於現有產品。集團拓展大眾以外市場，值得憧憬。

股價方面，吉利或比亞迪昨天沽壓明顯，長汽相對硬淨，走勢也較為平穩，可視作撈底首選；長汽日前反彈受制於15.7元阻力回落，預料上升軌約14元有支持；入市倘失守50天線宜先行離場。

至於上升行業，原材料、能源及相關升約1.2%表現居前，但各只有三四成股份上升，升勢由個股帶動。航運物流升1.2%，有八成股份上升，升勢較全面；強勢航運海豐（1308）、中遠海控（1919）高位回落約一成半初見承接反彈，但論重拾升軌言之尚早，該兩股分別上望於16元及7.6元阻力有待突破。

餐飲、食品股昨天買盤積極，九毛九（9922）創上市新高，統一（0220）買盤強勁。統一較早前公布首三季稅後利潤按年升近兩成，比上半年加快；期內自熱飯食的「開小灶」品牌迅速擴大，銷售以倍數計成長，並推動食品業務增長。業務的持續提升，有利股價表現。

統一7.5元以下可吸

統一相比康師傅（0322）、旺旺（0151）等包裝食品股，股價偏強；上月公布季績後，推動股價向上，升至7.56元後出現調整，昨天急升一度突破高位，後市有望反覆向8元關口推進，不妨候7.5元以下吸納；止蝕位放在7元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕統一企業 航運 長城汽車

上 / 下一篇新聞

奧園高層入稟追3.2億 涉認購螞蟻新股 指基金原「只買新股」 後對方辯稱買入380萬舊股
奧園高層入稟追3.2億 涉認購螞蟻新股 指基金原「只買新股」 後對方辯稱買入380萬舊股
新股市場湧現「有關係」中間人
新股市場湧現「有關係」中間人
民主改革派當選會計師公會正副會長
民主改革派當選會計師公會正副會長
泡泡瑪特暗盤倍升 一手帳賺8000元
泡泡瑪特暗盤倍升 一手帳賺8000元
今年港新股集資額料10年最多 畢馬威：受惠中概股回流
今年港新股集資額料10年最多 畢馬威：受惠中概股回流
彭博：張近東蘇寧股份全數質押淘寶
彭博：張近東蘇寧股份全數質押淘寶
港被評全球先進數碼經濟體 按現狀排名僅次星美 中國內地僅列39位
港被評全球先進數碼經濟體 按現狀排名僅次星美 中國內地僅列39位
VISA：港人電子支付首超現金
VISA：港人電子支付首超現金
星展數碼交易平台 新交所入股10%
星展數碼交易平台 新交所入股10%
永久離港提取積金 申請宗數連跌兩季
永久離港提取積金 申請宗數連跌兩季
中銀信銀推新財富管理服務 目標3年客戶量增五成
中銀信銀推新財富管理服務 目標3年客戶量增五成
紫光4.5億美元債違約 紫光芯盛：恐觸發交叉違約
紫光4.5億美元債違約 紫光芯盛：恐觸發交叉違約
兩岸合資公司 入主高偉電子
兩岸合資公司 入主高偉電子
奧園健康斥8700萬人幣 購北京博安物業服務
奧園健康斥8700萬人幣 購北京博安物業服務
標普剔21受制裁中資股 涉5家港上市 股價受累 中建跌逾3% 中海油續受波及捱沽
標普剔21受制裁中資股 涉5家港上市 股價受累 中建跌逾3% 中海油續受波及捱沽
內幕交易案重審 新奧能源前CFO罪成
內幕交易案重審 新奧能源前CFO罪成
Airbnb掛牌狂升逾倍 美IPO市場轉趨熾熱
Airbnb掛牌狂升逾倍 美IPO市場轉趨熾熱
美首申失業救濟反彈至85萬 遜預期
美首申失業救濟反彈至85萬 遜預期
SONY斥92億購動畫串流平台
SONY斥92億購動畫串流平台
岑智勇：恒指波幅成交齊縮 觀望氣氛濃
岑智勇：恒指波幅成交齊縮 觀望氣氛濃
技術取勝：中石化油服挑戰0.76元
技術取勝：中石化油服挑戰0.76元
盧駿匡：今次黃金交叉 獲巿寬確認
盧駿匡：今次黃金交叉 獲巿寬確認
疫苗面世經濟回穩 利好醫療保健行業
疫苗面世經濟回穩 利好醫療保健行業
格力大松5G手機硬銷董明珠
格力大松5G手機硬銷董明珠
曾璟璇又添獨董職 加入復星國際
曾璟璇又添獨董職 加入復星國際
周顯：對股份「始亂始棄」 當局無異於「渣男」
周顯：對股份「始亂始棄」 當局無異於「渣男」
譚新強：香港COVID疫苗情况：擔心東不成西不就
譚新強：香港COVID疫苗情况：擔心東不成西不就
湯文亮：負利率如撞鬼 聽得多卻未見過
湯文亮：負利率如撞鬼 聽得多卻未見過
伯明翰年輕人口急增 帶動樓市需求 新盤距高鐵站僅12分鐘步程 入場費200萬元起
伯明翰年輕人口急增 帶動樓市需求 新盤距高鐵站僅12分鐘步程 入場費200萬元起
盧楚仁：瑞士央行干預 無阻瑞郎強勢
盧楚仁：瑞士央行干預 無阻瑞郎強勢
內地客2565萬沽昇御門 6年蝕近三成 連辣稅實蝕710萬 近月市區屋苑最大宗蝕讓
內地客2565萬沽昇御門 6年蝕近三成 連辣稅實蝕710萬 近月市區屋苑最大宗蝕讓
錦豐苑爆疫 連錄業主低市價放售
錦豐苑爆疫 連錄業主低市價放售
仲量聯行：中小型住宅樓價 明年或跌5%
仲量聯行：中小型住宅樓價 明年或跌5%
尚悅‧天城最快下周全數推16幢洋房
尚悅‧天城最快下周全數推16幢洋房
黃竹坑工廈撻訂 內地客料損手200萬
黃竹坑工廈撻訂 內地客料損手200萬
新地5商場加推外賣自取50%回贈 恒地多個商場推大抽獎
新地5商場加推外賣自取50%回贈 恒地多個商場推大抽獎