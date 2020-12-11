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疫苗面世經濟回穩 利好醫療保健行業

【明報專訊】聯博發布2021年市場投資展望，聯博股票資深投資策略師王耀維表示，明年環球市場將會保持在低增長、低利率及低通脹環境。美國大選結果對股市長遠影響不大，倘若拜登出任美國總統，更會利好股市前景。他表示，醫療保健行業估值低，標普500醫療健康指數相對標普500指數仍有較大折讓，疫苗於明年第一季面世後，相信經濟回穩同時長遠利好行業前景。

未來3年看好科技通訊服務非必需消費

他預期，未來3年科技、通訊服務及非必需消費行業盈利增長強勁，將會有逾10%增長，另外較看淡能源及金融行業，儘管短期因疫苗消息而反彈，惟長遠走勢、石油價格仍難以預計。

問及美國打擊中國企業對公司投資組合有何影響，他表示，未來要看下任美國總統人選對中方取態，但建議投資者預期，目前狀况將會持續，未來變數亦有許多。唯一可以確定的是，中國長遠仍保持增長及不會出現金融危機等問題。股票投資方面，仍喜歡選擇可預見盈利的企業，無論是中美或其他亞洲地區的股票仍具吸引力。

中美亞洲股票具吸引力

聯博大中華區首席經濟學家紀沫預期，明年中國將會在經濟上保持領導地位，除了是中國早於今年控制疫情及經濟活動回復，更重要的是中國金融及貨幣政策推動經濟復蘇，再加上疫苗面世等好消息，進一步推高中國PMI指數。該行預期，中國今年經濟增長為按年升2%，明年為8%。她續稱，中國人民銀行已經釋出信號。預示明年上半年中國可能出現收緊貨幣、金融及房地產政策，事實上貨幣政策對實體經濟影響有限，故未來未必會加推財政刺激政策。

至於中美關係方面，她相信中美兩國會成為競爭對手，雙方會於消費、科技等方面對壘，雖然過去實施的關稅政策不會撤回，但美方有望於明年年底檢視或降低對中方徵收的關稅。

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