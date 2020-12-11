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盧駿匡：今次黃金交叉 獲巿寬確認

【明報專訊】本周恒指在高位回落，短期市况仍然未許樂觀。似乎現時有重複上周走勢的味道，即是急挫後或會反彈，但未能突破大陰燭的頂部。按現時情况來看，恒指正逐步形成下降通道，意味後市有機會下試本周低位26,256點，而最終或會回補11月9日的上升裂口後才有望回穩。執筆時（9日），除了恒指走勢轉弱之外，短線市寬亦持續回落，但由於仍未到超賣水平，暗示仍然有下跌空間。

長線市寬處40%以上一段時間

恒指的50天線與250天線只相差幾十點，換言之，千呼萬喚的終極黃金交叉終於有望出現（編按：昨天50天線已升穿250天線），對於普羅投資者而言，是一個重要的牛市重臨信號。不過，單單以這一個技術信號來判斷市况，或有機會墮入技術陷阱。其中一個例子是今年的2月，形成了黃金交叉後，恒指不但沒有持續上升，並且在短時間內再現終極死亡交叉。

如果要破解這一個技術陷阱，可參考長線市寬。一般而言，假若牛二重臨，整體港股出現終極黃金交叉的數量會顯著增加。歷史數據顯示，比例上會多於40%。在今年初相關的比例一直徘徊在30%左右；因此，當時的終極黃金交叉十分明顯是一個技術陷阱。

不過，今次港股出現的黃金交叉將會是一個真真正正的牛二信號，因為長線市寬已經處於40%以上一段時間。根據過往經驗，當確認進入牛二之後，升勢普遍會持續一年或以上。這次巧合地，正好與市場憧憬明年全球經濟復蘇的看法一致。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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