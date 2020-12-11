岑智勇：恒指波幅成交齊縮 觀望氣氛濃

低開後全日波幅只有 147.45點

恒指最低跌至26,287.02點，繼續守在7月12日的低位26,256.4點之上，最終以陽燭「陀螺」收市，波幅及成交都縮減，觀望味濃。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。保歷加通道的闊道進一步收窄，反映指數仍在醞釀新方向。全日上升股份709隻，下跌 959隻，整體市况偏弱。

中國信息通信研究院公布，11月內地手機市場總體出貨量2958.4萬部，按年下降15.1%；內地手機上市新機型30款，減少46.4%。上月內地市場5G手機出貨量2013.6萬部，佔同期手機出貨量68.1%；上市新機型16款，佔同期手機上市新機型數量的53.3%。手機概念股表現不一，小米（1810）再升0.36%，收報27.6元。舜宇（2382）11月營運數據欠佳，跌3.39%，收報 148.4元。

聯想集團受惠宅經濟

在宅經濟下，居家辦公、學習和娛樂的需求大升，聯想集團（0992）截至9月底第二季度營業額和利潤齊創新高，營業額按年升7%到145億美元；淨利潤增長53%至3.1億美元。聯想業績表現理想，評級機構及大行均提升其評級。當中，有大行報告指出，聯想個人電腦和移動業務的盈利較該行預期高49.8%，調升集團盈利預測，以反映在良好控制經營開支下盈利有潛在上升空間；並上調其目標價由6.5元升至7元，評級維持「買入」。

另外，10月下旬，全球三大國際信用評級機構穆迪、標準普爾和惠譽一併授予聯想投資級評級，較高的評級令其享有較低的利率進行更長期融資。集團早前發行了一筆為期10年的10億美元債券，其利息支出較4月時發行的5年期債券少超過2%。顯示他們認可聯想的市場領導地位、可持續增長與前景，以及穩健的財務基礎；預期聯想將繼續擴大營收規模和範圍、市場的領先地位、謹慎的資本支出與投資原則。

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]