SONY斥92億購動畫串流平台

成立於2006年的Crunchyroll，將成為SONY的完全子公司。SONY旗下的動畫製作公司Aniplex，擁有《鬼滅之刃》等多部動畫作品的版權，曾提供給Netflix等串流平台播出。SONY在2017年收購動畫串流平台Funimation，吸納了後者約100萬付費會員，當中大部分在美國。SONY希望藉今次收購，強化直接向消費者提供動畫的串流服務，並期待動畫與遊戲、音樂等業務產生協同效應，提高SONY的整體收益。

AT&T減債 頻出售業務

今次收購反映SONY正從單次的設備銷售業務模式，轉向持續的付費型業務模式。在遊戲業務領域，SONY擁有約4600萬名付費訂員。但在電影和音樂領域，SONY製作的內容主要依靠海外大型平台發布。

AT&T近期連番出售資產，當中包括波多黎各無線業務、數據中心和位於紐約哈德遜廣場（Hudson Yards）的辦公室，以籌募資金，減輕債務負擔。《華爾街日報》引述知情人士稱，AT&T拍賣DirecTV也進入後期階段，接獲超過150億美元的報價。

（綜合報道）

[國際金融]