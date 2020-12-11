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美首申失業救濟反彈至85萬 遜預期

【明報專訊】美國疫情加劇之際，美國上周的首次申領失業救濟人數上升。截至12月5日當周，首次申領失業救濟人數增至85.3萬人，較對上一周增加13.7萬人，遠高於經濟師預期的73萬，數字是9月中以來最高。這部分由於11月底是美國感恩節假期，令部分申請押後處理。

另外，截至11月28日當周，持續領取失業救濟的美國人增加了23萬，總數增至576萬，是8月底以來首次上升。求職網站Glassdoor指出，數據反映美國就業市場不僅停滯不前，而且還在惡化，申領人數仍高於金融海嘯時期，情况令人擔憂。

伊拉克油田遇襲 油價升逾2%

由於數據比預期差，美股三大指數早段下滑。受北美即將展開疫苗接種及伊拉克油田遇襲的消息刺激，國際油價昨升逾2%。布蘭特期油價格昨升穿每桶50美元，是3月以來首次。

鑑於歐洲疫情再次惡化帶來的經濟影響，歐洲央行昨決定調整貨幣政策工具。該央行一如市場預期，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的規模擴大5000億歐元（約4.7萬億港元），總規模增至1.85萬億歐元（約17.4萬億港元）。歐洲央行又將PEPP進行的淨購買期限，由明年6月底至少延長至2022年3月底。當局將維持進行淨購買，直到疫情危機結束。PEPP的到期證券再投資，將由2022年底至少延長至2023年底。

歐央行抗疫買債規模擴大4.7萬億

另外，歐央行決定將第三輪定向長期再融資操作（TLTRO III）的優惠利率延長12個月，至2022年6月。銀行可以借貸的總金額，從銀行合格貸款存量的50%上調至55%。此外，歐洲央行將主要利率維持在現水平不變，預計主要利率將保持在當前或更低的水平，直到通脹前景穩步接近略低於2％的目標。歐央行的聲明未見驚喜，而歐盟與英國的貿易協議談判仍未有進展，歐洲股市昨晚偏軟。

（綜合報道）

[國際金融]

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