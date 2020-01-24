Airbnb掛牌狂升逾倍 美IPO市場轉趨熾熱

Airbnb原計劃在今年較早時間上市，但因疫情爆發令旅遊住宿預訂大減，導致其推遲上市。在4月疫情嚴重之際，Airbnb在最後一輪融資的估值降至180億美元，較2017年其310億美元估值大幅縮水。

Airbnb估值一度低見180億美元

面對疫情危機，Airbnb除致力於籌集資金，又裁減了四分之一人手，並剝離非核心業務。受惠於成本降低及短途旅遊的預訂增加，Airbnb第三季錄得2.19億美元利潤，從次季的5.76億美元虧損迅速反彈。不過該公司警告，近期疫情再次加劇，部分防疫封鎖措施重啟，令年底的經營環境面臨挑戰。

DoorDash首日大升86%

至於疫情期間生意滔滔不絕的美國最大外賣平台DoorDash，周三首日上市股價飈升近86%至189.51美元，市值達718億美元，高於很多大型餐飲企業，超越Chipotle Mexican Grill、多美樂（Domino's Pizza）及Dunkin' Brands的市值總和。DoorDash昨早段股價回落5%。

總部位於三藩市的DoorDash自2013年成立以來從未實現年度盈利，但疫情令餐飲配送的需求激增。在今年頭9個月，DoorDash的訂單總額由去年的55億美元攀升至165億美元。第三季收入按年增長268％至8.79億美元，虧損為4300萬美元。

DoorDash創辦人徐迅為美籍華裔

向美國市郊拓展業務，助DoorDash成為美國餐飲速遞的龍頭。截至10月中，該公司控制近一半的美國餐飲配送市場，較一年前的三分之一大幅上升，壓倒優食（Uber Eats）、Grubhub等對手。上市後，DoorDash須在競爭激烈的送餐行業，捍衛其接近五成的美國市佔率，並推動公司業務增長，以滿足投資者的極高期望。優食母公司優步（Uber）最近以26.5億美元收購競爭對手Postmates ，令市場競爭加劇。

DoorDash預期，當疫情過去，食客會重返餐廳，外賣速遞的需求可能放緩，不過在家訂外賣的習慣不會一下子消失。36歲的DoorDash創辦人徐迅稱，一旦人們養成某種習慣，很可能會持續下去，情况就如電商平台和網上旅行預訂。徐迅5歲隨父母由中國移民美國，在史丹福商學研究生院取得工商管理碩士學位。他的DoorDash持股價值超過27億美元。

今年IPO融資勢超1999年科網高峰

受疫情影響，很多公司推遲今年的上市進程。4月時IPO市場幾乎停頓。不過，隨着著名大數據公司Palantir和雲數據存儲公司Snowflake等在下半年上市，美股IPO市場再次活躍。Dealogic的數據顯示，美國今年以來的IPO融資額超過1400億美元，超越此前在1999年科網泡沫時所創的1070億美元全年最高紀錄。

（綜合報道）

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