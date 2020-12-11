標普剔21受制裁中資股 涉5家港上市 股價受累 中建跌逾3% 中海油續受波及捱沽

明報記者 蕭嘉聰

標普道瓊斯指出，12月21日（周一）會將10間中國公司剔出逾48隻指數，亦有18間中國公司會明年1月1日被剔出固定收益指數。

該指數公司續指，會繼續留意限制清單的更新，以及進一步釐清行政命令範圍，及其他相關事項。

涉股票債券指數 分別下旬明年生效

根據公司名單，受影響港股包括中芯國際 、中國中車（1766）、中國建築（3311）、中鐵建（1186）及中交建 （1800），當中以中國建築跌幅最大，收市跌3.5%。母公司同樣被列入美國限制名單的中海油（0883）雖未有被標普剔出指數，昨日亦跌2.39%至6.55元，自傳出制裁消息後已累跌三成。

內需受捧 九毛九創收市新高

恒指昨日最多跌215點，收市報26,410點，跌92點或0.35%。國指跌72點或0.69%，報10,415點；恒生科技指數收報8025點，跌0.94%。全日主板成交減至1100億元。

內需股昨日見追捧，海底撈（6862）收報57元，升3.07%；九毛九（9922）創收市新高，升6.54%至20.05元；呷哺呷哺（0520）亦破頂高見19.18元，收升1.31%至18.58元。體育股方面，李寧（2331）升4.2%至44.95元；安踏（2020）收市漲1.1%至110.2元。

配售潮持續 康希諾股東套14億

配售潮持續，昨晚銷售文件顯示，昨日受惠疫苗消息而大升11.5%的康希諾生物 （6185），上市前股東禮來亞洲以每股170至175元，配售800萬股舊股，套現13.6億至14億元，配股價較昨收市價折讓6.32%至8.99%。

另據銷售文件，物管龍頭碧桂園服務（6098）擬以每股45元配售1.1億股，較昨日收市價49.7元折讓9.5%，配售股份佔擴大後股本約3.8%，料集資49.5億元。高盛旗下基金PIA亦尋求出售啟明醫療（2500）約1.8億美元（約14億港元）股份，但未有披露作價，集團昨收市報73.25元，跌6.87%。