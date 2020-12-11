經濟

中銀信銀推新財富管理服務 目標3年客戶量增五成

【明報專訊】今年多家銀行接連推出新的財富管理服務，最新有中銀香港（2388）及信銀國際。中銀香港昨日宣布，推出「私人財富」的高端理財服務，其資產淨值要求為800萬元或以上。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文提及，在過去近三年期間，800萬元的理財客戶數目按年均增長逾一成，今次「私人財富」目標是三年後的客戶量增長五成。

「私人財富」理財 資產淨值要800萬元或以上

副總經理（本地客層）林敏儀提及，目前中銀香港的「私人財富中心」全港擁兩間，未來有意於5年內增加5間至10間。陳文更透露，業界和客戶對即將實行的跨境理財通表示關注，有關計劃的實行是投資者借此首次放眼大灣區，包括北上投資的港人，南下投資香港市場的內地人士和全球投資者加入大灣區。該行副總經理（分行管理）吳楚珠表示，基於疫情，客戶使用網上銀行服務交易量增逾75％，到分行辦理服務則減少30％。

疫情下 網上銀行服務交易量增逾75％

中信銀行（國際）亦於昨日推出新的財富管理服務CITICdiamond，其資產值需達400萬元或以上，首間的CITICdiamond理財中心位於金鐘，迎新禮遇高達2.3萬元。該行個人及商務銀行業務部私人銀行及財富管理執行總經理文偉成表示，新理財計劃是結合線上線下的服務體驗，並以較低的門檻讓客戶進入市場。

文偉成提及，目前該行高淨值客戶人數比2019年底上升接近一倍，經該行旗艦平台inMotion進行的財富管理產品交易宗數，較去年同期增約3倍。為進一步了解客戶需要，該行早前邀請了100倍高淨值客戶進行問卷調查，結果顯示他們已習慣使用網上銀行或手機應用程式等線上平台。

相關字詞﹕理財服務 中信銀行（國際） 中銀香港

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