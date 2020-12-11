永久離港提取積金 申請宗數連跌兩季

第二季宗數按季減21%至6000宗

自2019年中發生社會運動，香港掀起新一輪移民潮，以「永久離港」為由提取強積金的個案從此持續攀升。近年高峰為去年第四季，期內錄得8400宗申索，涉及14.35億元。不過，強積金走資情况於近兩季逐步回落，第二季的申請宗數及涉及金額，分別較去年第四季的高位下降28.6%及31%。

以強積金抵消長期服務金申索上升

不過，在新冠疫情之下，以強積金抵消長期服務金的申索則有上升趨勢。2020年第二季錄得6500宗，涉資7.98億元；較對上一季的5600宗及7.4億元，分別上升16.1%及7.8%。值得留意的是，在新冠疫情出現以前，2019年每季也是維持約5000宗及約6億元左右水平。

此外，以強積金抵消遣散費的情况亦見明顯升幅。2020年第二季錄得16200宗，涉資10.78億元；較對上一季的11000宗及7.96億元，分別漲47.3%及35.4%。相比2019年每季，大約為7000至9000宗，涉及5至6億元左右。