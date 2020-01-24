VISA：港人電子支付首超現金

疫情下 港人52%購物開支線上進行

此外，調查亦發現，香港消費者電子支付使用量超越現金。結果顯示，有78%的受訪者表示以現金作為支付方式，遠低於去年的91%；而以信用卡及扣帳卡作為支付方式，則從去年同期80%上升至84%。VISA又指出，今年首8個月，各項電子支付方式的使用量亦見最少三成的增幅（見表），反而受訪者使用現金的比例，大跌37%。

首8月電子支付使用量增三成

即使是小額交易，愈來愈多消費者也傾向使用電子支付，對於100元至199元的交易，63%的受訪者選擇無現金支付，而2019年只有56%。 42%的受訪者攜帶的現金少於兩年前，主要原因是衛生問題以及更經常使用感應式支付。

VISA香港及澳門區董事總經理史美琪表示，疫情正推動香港轉向無現金社會。除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎，推動可持續和可信賴的數碼轉型。隨着社會邁向數碼化，在私隱及安全與便利性、效率及消費者體驗之間取得平衡是行業的首要目標。