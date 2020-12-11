經濟

港被評全球先進數碼經濟體 按現狀排名僅次星美 中國內地僅列39位

【明報專訊】香港的科技發展屢被指落後於內地，但Mastercard昨日發布的「數碼智能指數」研究報告卻表示，香港為全球最先進數碼經濟體之一，憑藉較高的絕對得分和迅速的數碼發展趨勢，被評為全球其中一個 「超級領先」經濟體，排名更遠高於中國。有業界人士指出，香港於科技數碼面已擁有成熟基建設施，惟欠缺全面的政策推廣有關的數碼服務。

明報記者 陳麗歡

報告是Mastercard和美國塔夫茨大學弗萊徹學院的共同研究，為不同的國家和地區進行數碼發展的評分，研究運用在過去12年從全球95%使用互聯網的人口中所得的數據。

Mastercard：疫情加速港數碼化

在「數碼進程現狀」方面，香港以88.12分居於全球的第三位，僅落後於新加坡和美國。報告評分標準，包括該地區的基礎設施、用戶參與度及是否有清晰的投資架構和法規。中國則以61.89分排39位。至於「數碼化發展趨勢」香港的排名則較中國內地落後，該分數主要評估地區的科技發展潛力和增長的空間，中國內地以85.51分位列第一，香港則排第15。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，疫情加速香港在數碼化的發展，尤其是愈來愈多人使用電子支付、進行網上購物和電子商務，香港在數碼進程和對科技的信任度均展示出強勁表現。

內地「態度」及「環境」排名較落後

除上述兩項評分外，報告尚有就環境、體驗、行為及態度4個範疇給予評分，中國內地及香港在行為及體驗上均位列前茅。「行為」主要評估用戶對數碼科技的應用程度和參與度，中國內地在這方面排全球第一名，香港居第二。「體驗」是以用戶對數碼應用體驗的質量表現，如對覆蓋範圍的滿意程度，香港位於第三名，中國內地則是第八名。

然而，雖然中國在衡量科技應用「行為」與「體驗」排名較前，但「態度」及「環境」排名較後，反映制度上不足。「態度」主要以用戶對科技應用的信任度和包容度，中國排第11。「環境」則以隱私度、網絡安全和可持續性的指引和法規等作評估因素，中國在這方面的名次大幅落後香港，排名41名。

方保僑：香港發展受政治問題纏繞

對於香港在「數碼進程現狀」排名遠超中國內地，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港面積細小，容易發展和擁有統一的中央系統，如由政府推出的電子支付應用系統「轉數快」。反觀內地，各城市間形成不平均的狀態，於電子支付方面欠缺整合。

但方保僑形容，香港正處於數碼化發展的「臨界點」。他認為香港被不少政治問題纏繞，拖延香港的數碼化發展。今年的施政報告對科技的投放更為小，雖依賴大灣區有助數碼化發展，但欠缺完整的配套設施。

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