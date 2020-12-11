今年港新股集資額料10年最多 畢馬威：受惠中概股回流

報告指出，今年有9隻在美國掛牌的中概股回流香港第二上市，集資額1310億元，佔整體市場34%；生物科技公司則有17家，合共集資610億元，佔總集資額約16%。

港今年最大集資額新股

「京東系」包攬首兩名

另外，香港今年集資額最大新股前兩名由「京東系」包攬，京東集團（9618）及京東健康（6618）分別以45億美元（約349億港元）及40億美元（約310億港元），全球排名則分別為第2及第4位（見表）。

滬深市場方面，畢馬威預計兩地合共集資4610億元人民幣，按年急漲82%，同期錄得383隻新股上市。內地市場表現穩健，上海科創板持續發展，成為日益受歡迎的上市板塊，佔年內A股市場集資額的47%，並推動上交所以集資總額計位列全球領先證券交易所前三位。

滬科創板受捧 上交所躋身三甲

畢馬威中國資本市場主管合伙人劉國賢表示，儘管目前受到新冠病毒疫情、政治、社會與經濟等各方面的不確定因素影響，但全球IPO市場表現強勁。隨着企業逐漸適應新常態，以及憧景疫苗推出，明年全球經濟或重拾升軌。

美參眾兩院早前通過《外國公司問責法案》，畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀指出，有關問題一直存在，未能評論對市場造成影響，要視乎兩國監管機構的行動。企業在面對不穩定因素時，有權按自身需要選擇私有化或到其他市場作第二上市等策略。

畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌預計，2021年香港新股集資額約3500億至4000億元，跟今年約3900億元接近。另外，劉大昌稱現時有50至60家在美國掛牌的中資公司，有潛質回流到港作第二上市，預料明年的數量會多於今年的9家，集資額則視乎公司策略而定。