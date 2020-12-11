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泡泡瑪特暗盤倍升 一手帳賺8000元

【明報專訊】新股市場繼續火熱，「盲盒」股泡泡瑪特（9992）今日上市，昨日暗盤爆升逾倍，一手帳面賺逾8000元；有分析員認為，該股今天掛牌有望高見80元，不過現時新股市場已「脫離理性」，籲投資者如無貨在手切勿輕率高追。

泡泡瑪特以招股價上限38.5元定價，近48萬人認購，最終公開發售超購355倍，凍資逾2200億元，一手中籤率15%，認購50手才穩中一手，國際配售大幅超購43倍。該股接獲81張「頂頭槌」飛認購，每張飛獲分派5.4萬股或270手。

泡泡瑪特昨於三大暗盤市場均飈逾一倍，其中富途表現最佳，最高見81元，收市仍升1.06倍，報79.25元，一手200股淨賺8150元（見表）。「頂頭槌」假設以孖展息率2.88厘借九成孖展計，6日孖展息約13.5萬元，泡泡瑪特只要在首日升約6.6%即可「回本」；以富途暗盤收市價79.25元計，每張「頂頭槌」飛淨賺約逾206萬元。

耀才：業務單調 不建議高追

信誠證券聯席董事張智威表示，泡泡瑪特今天首掛有望升至80元以上，如抽中多手的投資者可分階段逐手沽貨，但他認為現時新股市場已不理性，難用基本因素衡量，泡泡瑪特賣點是憧憬成為「中國的迪士尼」，相信該股股價波幅甚大，不建議投資者高追。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，雖然泡泡瑪特的暗盤表現令人喜出望外，但不建議投資者高追，持貨可沽出獲利過聖誕。他解釋，公司主業是實體盲盒玩具，業務單調，與股價表現明顯不一致。

內房大唐集團暗盤「潛水」

同於今天掛牌的內房股大唐集團（2117）暗盤表現明顯遜色，該股一手中籤率100%，輝立暗盤收市潛水0.88%，報4.52元，每手帳面蝕40元。

[新股]

相關字詞﹕張智威 盲盒 泡泡瑪特 許繹彬 新股

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