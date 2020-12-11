民主改革派當選會計師公會正副會長

去年反修例風波下，支持「一人一票」的民主改革派於會計師公會內更為活躍，今年完成改選後，21個理事席位中，民主及改革派理事已佔11席，為選出改革派會長鋪路。除爭取會內改革外，兩名副會長李淑儀、李健恒去年亦曾公開表示希望政府回應「五大訴求」。鄭中正昨日見記者則強調，會長團隊的大方向是政治中立，但若牽涉到會員利益，也不排除在政治議題上發聲。

「一人一票選會長」成首要任務

鄭中正表示，今屆團隊有10點政綱，包括釐清會計師查冊問題、研究反洗錢監管要求等，而其中「一人一票選會長」將是首要任務，將會盡快向會員發出諮詢文件，待收到反饋後，將做內部研究，再推出普選時間表以供參考。

他續表示，日後法例呈上立法會後，估計成法需時，因此將會研究能否在立法過程中提供過渡安排，希望可早日令會員有票可投。

此外，有社交平台群組上周曝出，近期公會的學生會員於申請正式入會時，被要求授權警務處套取個人指模，亦要同意警方獲取其犯罪記錄，而此前未曾有過類似規定。

鄭中正昨日就事件回應，指將會盡快跟進，尋求法律意見，與警方釐清事件。他表示，希望先刪除有關要求，同時再進行內部調查，而最終處理手法則力求「合情合理合法」。