新股市場湧現「有關係」中間人

據了解，這類中間人專門向機構投資者推銷，自己「有關係」能夠獲得更多新股分配，有基金界人士指出，這類中間人一般是「不成功，不收費」，而且鮮有需要足額支付才代為認購，風險不大，因此一般不會排除作為其中一條「買貨」渠道。

基金界人士：一般「不成功不收費」

不過，他指有部分中間人會用成立基金形式吸客，只針對小量投資者，聲稱將獲得資金用於「抽新股」，並提供一定回報率，表面上更「穩賺」，但因基金涉及大量投資條款，遠較單純認購新股複雜，風險亦較大。

另有市場人士表示，為個人投資者以配售途徑認購新股的生意已出現多年，只要有熟悉的包銷商，就可以落單。

他表示，配售與公開發售是兩個市場，前者「有關係」就可參與，除了中籤更容易，又不需要立刻提供上億元資金，只要事後獲配發再「找數」即可。他表示，費用一般是獲配發金額的2厘半至10厘不等，愈是大熱新股，費用也就更為高昂。他又表示，不認為做法是犯法，「親朋好友夾一大筆錢抽配售都十分常見」。