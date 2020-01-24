奧園高層入稟追3.2億 涉認購螞蟻新股 指基金原「只買新股」 後對方辯稱買入380萬舊股

明報記者 方楚茵

根據入稟狀，原告人為鄭少輝，名字與內房中國奧園（3883）旗下上市公司奧園健康（3662）現任財務總監相同。鄭少輝於今年4月才獲委任該職，在2007年至2020年4月則一直任職於中國奧園，除擔任財務相關職位，亦是中國奧園國際投資集團副總裁等。

入稟狀指出，鄭少輝於今年10月23日與Swenson Fund及軒塍達成協議，並於10月29日簽訂正式協議，向對方支付3.218億元投資於一個名為Swenson Marvel Fund SP的基金，條款訂明擬將資金「用於在10月20至28日期間，認購螞蟻集團進行公開招股發行的新股」。

值得留意的是，當時螞蟻招股反應可謂「熱爆全城」，不論國際配售抑或公開發售都是「一手難求」。

不過，螞蟻突然在11月4日宣布暫停上市。由於螞蟻上市突然煞停，基金無法取得新股，鄭少輝要求基金退還3.2億元投資款項，或由Swenson Fund及軒塍回購Swenson Marvel Fund SP股份，但都遭到拒絕，並指對方辯稱資金已用於向螞蟻現有股東收購380萬股舊股。因此原告鄭少輝控告陳世榮及冼健航欺詐或失實陳述等，要求追討該筆款項、期間利息及成本。

奧園年報無披露投資上市證券

本報翻查奧園健康或奧園的年報，近年均未見有披露公司有投資上市證券的舉動。

另外由公開資料顯示，今次遭入稟控告的軒塍資產管理於2018年初才成立，但人員變動頻繁，同為被告之一的陳世榮於今年4月才加入該資產管理公司，其他部分負責人員及代表在今年7月至9月才入職，亦有負責人員在12月7日離職。